مران الأهلي - انتظام طاهر ومتولي.. ومشاركة جزئية لـ وليد سليمان في التدريب الجماعي

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 19:28

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي

عاد محمود متولي مدافع الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الإثنين بعد تعافيه من الإصابة.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وخضع متولي (27 عاما) لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته، بعدما شكا من آلام في العضلة الضامة قبل لقاء سيراميكا كليوباترا يوم السبت.

واستأنف الأهلي تدريباته في ملعب التتش بعد حصول اللاعبين على راحة يوم الأحد.

أخبار متعلقة
تقرير: رونالدو يراقب الأوضاع في باريس.. وفكرة اللعب جوار ميسي مستحيلة مؤتمر جريليش: لم أستطع رفض سيتي.. سألعب مع دي بروين وأفضل مدرب في العالم بعد رحيل ميسي.. كيف سيصبح تشكيل برشلونة في الموسم الجديد

وانتظم طاهر محمد في المران بعدما انتهت فترة الراحة التي حصل عليها عقب عودته من اليابان.

وعانى طاهر من كدمة في القدم وفضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني إراحته في الأيام الماضية.

وأوضح أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن اللاعب وليد سليمان يشارك بشكل تدريجي في المران الجماعي على مدار الأسبوع الجاري، بعدما تعافى من إصابة في العضلة الخلفية.

وأدى سليمان تدريبات منفردة قبل انطلاق المران وشارك في جزء من تدريب الإحماء بالكرة.

وأدى سعد سمير ومحمد محمود تدريبات إضافية بعد نهاية المران الجماعي.

وعقد موسيماني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي احتفلوا فيه بيوم ميلاد زميلهم كريم وليد "نيدفيد".

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية ثم تدريبات بالكرة بإجراء مباراة تجريبية لتنفيذ أمور خططية.

وتعرض والتر بواليا لكدمة بسيطة خلال الإحماء لكنه شارك طبيعيا في المران.

وشارك في المران السداسي العائد من طوكيو بعد تمثيل منتخب مصر الأولمبي، محمد الشناوي وطاهر محمد وأكرم توفيق وأحمد رمضان "بيكهام" وصلاح محسن وناصر ماهر.

وتفوق الأهلي برباعية دون رد على كليوباترا يوم السبت في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة 29 من البطولة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين عن الزمالك الوصيف.

محمود متولي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
دوناروما: سأكون سعيدا بانضمام ميسي لـ باريس.. إنه الأفضل في العالم ساعة | ميركاتو
ليفربول يختتم استعداده للدوري الإنجليزي بثلاثية في أوساسونا ساعة | الدوري الإنجليزي
سان جيرمان يعرض القميص رقم 30 على ميسي ساعة | الدوري الفرنسي
الزمالك: تألق حفني وطارق حامد والجزيري في آخر مران استعدادا لـ الاتحاد ساعة | الدوري المصري
قائمة الاتحاد - خالد قمر والحناوي وعمار حمدي يواجهون الزمالك ساعة | الدوري المصري
روبرتسون: إصابتي بسيطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – نهاية الأزمة.. أحمد فتوح في طريقه للانتظام بمعسكر الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد
قد ينال إعجابك