تقرير: رونالدو يراقب الأوضاع في باريس.. وفكرة اللعب جوار ميسي مستحيلة

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 19:16

كتب : FilGoal

رونالدو وميسي

لا يزال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يراقب الأوضاع المشتعلة في العاصمة الفرنسية باريس التي تنتظر الأسطورة ليونيل ميسي من أجل انضمامه لنادي باريس سان جيرمان.

ميسي الذي فجر قنبلة مدوية برحيله عن برشلونة قبل عدة أيام، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لباريس سان جيرمان، والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قد يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

شبكة أخبار ESPN ذكرت أن النجم البرتغالي رونالدو يشعر بالإحباط في يوفنتوس بسبب نتائج الفريق غير المرضية في الموسم الماضي، وخسارته للدوري الإيطالي والخروج من دوري أبطال أوروبا.

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لذلك يراقب رونالدو الأوضاع في باريس، وهو النادي الوحيد القادر على تحمل راتبه في الفترة الحالية.

صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن رونالدو يتابع الأوضاع هناك في العاصمة الفرنسية في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي نجم سان جيرمان.

وفي هذه الحالة ستكون الفرصة متاحة لرونالدو للانتقال إلى باريس، بعدما يفرغ النادي الفرنسي مساحة كبيرة من رواتبه إذا رحل مبابي قد تساعده على التعاقد مع كريستيانو.

لكن ESPN أكدت أنه حتى في حالة بيع مبابي لريال مدريد مقابل مبلغ مالي كبير يحصل عليه باريس، كل ذلك لن يكون كافيا للنادي الفرنسي من أجل التعاقد مع رونالدو.

ورغم أن فكرة لعب رونالدو جوار ميسي في نفس الفريق كافية لإثارة حماس أي مشجع كرة قدم في العالم، إلا أنه لا توجد فرصة لحدوث ذلك.

وهذا ما يجعل الأمور مقعدة بالنسبة لرونالدو الذي لا يزال يحاول رسم خطة للخروج من تورينو والرحيل عن يوفنتوس.

رونالدو ميسي باريس سان جيرمان يوفنتوس
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