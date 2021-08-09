مباشر في الدوري - لقاء حاسم في التأهل للكونفدرالية.. إنبي (0) - (0) سموحة

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 18:49

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي سموحة بهدفهم في الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي وسموحة في الجولة 29 من الدوري.

ويعد اللقاء حاسما لسموحة في مشواره للتأهل للكونفدرالية، إذ يحتاج للفوز مع تعثر الاتحاد السكندري أمام الزمالك غدا الثلاثاء.

ويحتل إنبي المركز الثامن بـ 38 نقطة أما سموحة فيحل سادسا بـ 40 نقطة.

أخبار متعلقة
مباراتان حاسمتان للتأهل للكونفدرالية.. بيراميدز وسموحة والاتحاد يترقبون في الجول يكشف.. ماذا تقول لوائح كاف واتحاد الكرة لتحديد المشاركين في دوري الأبطال والكونفدرالية مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: خطاب كاف غير موازين الترشح لـ الكونفدرالية.. ثالث ورابع الدوري غدا سيتأهلان

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة، من هنا

-

ق10: رأسية قوية من أحمد يوسف فوق عارضة الهاني سليمان

ق4: تسديدة من مصطفى فتحي في يد عبد العزيز البلعوطي

انطلاق المباراة

إنبي سموحة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر جريليش: لم أستطع رفض سيتي.. سألعب مع دي بروين وأفضل مدرب في العالم 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد رحيل ميسي.. كيف سيصبح تشكيل برشلونة في الموسم الجديد 21 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - لقاء حاسم في التأهل للكونفدرالية.. إنبي (0) - (0) سموحة 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل في الدوري – إيبوكا وبيتر يقودان إنبي.. ومصطفى فتحي وعبد القادر في هجوم سموحة 51 دقيقة | الدوري المصري
أثلتيك: باريس قد يتخلى عن 10 لاعبين من أجل ميسي 53 دقيقة | ميركاتو
"على بايرن ضم ريبري إن لم يشتروا جناحا" ساعة | مصر
خبر في الجول – جلسة جديدة.. 48 ساعة حاسمة في انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
مباراتان حاسمتان للتأهل للكونفدرالية.. بيراميدز وسموحة والاتحاد يترقبون ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد
قد ينال إعجابك