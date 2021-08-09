انتهت في الدوري - إنبي (0) - (0) سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي وسموحة في الجولة 29 من الدوري.

ويعد اللقاء حاسما لسموحة في مشواره للتأهل للكونفدرالية، إذ يحتاج للفوز مع تعثر الاتحاد السكندري أمام الزمالك غدا الثلاثاء.

ويحتل إنبي المركز الثامن بـ 38 نقطة أما سموحة فيحل سادسا بـ 40 نقطة.

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نهاية المباراة

ق92: إلغاء الهدف بداع التسلل، ونسيمامبي يشارك بدلا من عرفة السيد. دقائق أخيرة نارية.

ق89: جوووول إنبي يسجل الأول بعد تعاون رائع من جون إيبوكا لمحمد شريف حتحوت الذي ينفرد ويسجل الهدف.

ق84: خروج أحمد عبد القادر ميدو ومشاركة إسلام جمال

ق84: تسديدة قوية من مصطفى دويدار فوق عارضة الهاني سليمان.

ق84: حليمو يمنع إيبوكا من هدف محقق بعد اخراق رائع من مصطفى شلبي.

ق75: إنذار لأحمد عبد القادر "ميدو" في صفوف سموحة

ق72: محمد شريف حتحوت يشارك بدلا من دينو بيتر

ق63: علي فوزي يغادر للإصابة ويشارك مصطفى شكشك

ق62: محمد مرسي يخرج ومهاب ياسر يشارك في صفوف إنبي، ورفيق كابو بدلا من شريف رضا

ق60: تسديدة من عرفة السيد بجوار قائم البلعوطي.

ق55: شريف رضا ينال إنذارا بعد تدخل على مصطفى شلبي، وخطأ قريب من منطقة الجزاء.

ق50: إنذار للبديل مصطفى شلبي بعد تدخل قوي على شريف رضا

تبديل في صفوف إنبي، مصطفى شلبي يحل بدلا من كريم طارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: مصطفى فتحي يمر ويسدد لكن في الشباك الخارجية.

ق19: إنذار على إبراهيم القاضي بعدما فقد الكرة أمام عرفة السيد وعرقله في وسط الملعب.

ق10: رأسية قوية من أحمد يوسف فوق عارضة الهاني سليمان

ق4: تسديدة من مصطفى فتحي في يد عبد العزيز البلعوطي

انطلاق المباراة