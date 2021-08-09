تشكيل في الدوري – إيبوكا وبيتر يقودان إنبي.. ومصطفى فتحي وعبد القادر في هجوم سموحة

كشف حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويعول طولان على الثنائي جون إيبوكا ودينو بيتر لتهديد مرمى الفريق السكندري، الطامح للفوز وانتظار تعثر الاتحاد السكندري أمام الزمالك غدا للتأهل للكونفدرالية.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي..

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار

الوسط: زياد كمال – أحمد يوسف - محمد مرسي – كريم طارق

الهجوم: جون إيبوكا – دينو بيتر

أما سموحة، فيعتمد مدربه أحمد سامي على الثنائي مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر "ميدو"، خلف عرفة السيد.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود البدري - رجب نبيل – محمد عبد المنعم – شريف رضا

الوسط: أحمد حمص – محمد كناريا – محمود حليمو – مصطفى فتحي – أحمد عبد القادر

الهجوم: عرفة السيد

ويحتل إنبي المركز الثامن بـ 38 نقطة أما سموحة فيحل سادسا بـ 40 نقطة.