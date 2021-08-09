أثلتيك: باريس قد يتخلى عن 10 لاعبين من أجل ميسي

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

ميسي

التعاقد مع أحد أفضل نجوم كرة القدم عبر التاريخ سيكلف خزينة النادي كثيرا، لذلك سيضطر باريس سان جيرمان للتخلي عن بعض لاعبيه لضبط أموره المالية وفقا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك الأمريكية.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وبات باريس قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع الساحر ليونيل ميسي وفقا لعدة تقارير، بعدما أعلن برشلونة عدم قدرته على تجديد عقد نجمه السابق رغم موافقة الأرجنتيني على تخفيض راتبه بنسبة 50%.

وكشفت أثلتيك لاعبين مرشحين للرحيل عن باريس سواء بالبيع أو الإعارة، وهم عبده دياللو وتيلو كيهرر وإدريسا جيي ورافينيا.

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وقد يستغني النادي أيضا عن ماورو إيكاردي وأندير هيريرا رغم رغبتهما في البقاء في العاصمة الفرنسية.

وتشير التقارير إلى أن ميسي سيتقاضى راتبا سنويا قدره 25 مليون جنيه إسترليني.

وصرح ميسي في مؤتمر وداعه لبرشلونة أن باريس من بين أندية تواصلت معه أملا في الحصول على خدماته.

في المقابل، شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الذي ذكرت تقارير سابقة إنه قد يضم ميسي، أن ناديه لن يستطيع الحصول على خدمات الأرجنتيني بعدما تعاقد مع الإنجليزي جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وإذا انضم ميسي إلى الفريق الفرنسي سيكون بمثابة حبة الكرز في سوق انتقالات ممتازة للنادي.

ففي الصيف الجاري ضم باريس كلا من أشرف حكيمي وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم.

بينما استغنى عن كايس رويز-أتيل وميتشل باكر.

ويسعى باريس لاستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي خسره لصالح ليل في الموسم الماضي.

ولا يزال النادي الثري يطارد لقب دوري أبطال أوروبا، البطولة التي بلغ مباراتها النهائية مرة وحيدة وخسر في 2020 ضد بايرن ميونيخ.

باريس سان جيرمان ميسي
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