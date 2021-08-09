"على بايرن ضم ريبري إن لم يشتروا جناحا"

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

فرانك ريبري بايرن‎

يؤمن لوثر ماتيوس لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق أن النادي البافاري عليه التوقيع مع لاعبه السابق فرانك ريبري خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ماتيوس لشبكة "سكاي سبورتس" في فرعها الألماني اليوم الإثنين: "إن لم يستطع بايرن إيجاد جناحا سأفكر في إمكانية جلب فرانك ريبري بعقد لموسم واحد".

وواصل "بالطبع ريبري لن يكون قادرا على لعب مباراتين أسبوعيا لمدة 90 دقيقة، لكنه مازال لائقا وسيكون لاعبا إيجابيا في غرفة خلع الملابس".

أخبار متعلقة
السماح لـ 30 ألف متفرج بحضور مباراة برشلونة الأولى بدون ميسي هل يفعلها بايرن ميونيخ؟ المدير الرياضي يؤكد اهتمام النادي بضم هالاند ذا أثليتك: بعد فشله في ضم تشاكا.. مورينيو يسعى للتعاقد مع لاعب جديد من أرسنال

وشدد "إن كان ريبري لعب 29 مباراة في الدوري الإيطالي فبإمكانه لعب دورا جيدا في الدوري الألماني".

اللاعب صاحب الـ38 عاما لعب الموسم الماضي مع فيورنتينا الإيطالي بعدما انضم إليه قادما من بايرن في صفقة انتقال حر لمدة موسم.

وشارك ريبري مع فيورنتينا في 51 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 10.

ريبري بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر جريليش: لم أستطع رفض سيتي.. سألعب مع دي بروين وأفضل مدرب في العالم 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد رحيل ميسي.. كيف سيصبح تشكيل برشلونة في الموسم الجديد 21 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - لقاء حاسم في التأهل للكونفدرالية.. إنبي (0) - (0) سموحة 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل في الدوري – إيبوكا وبيتر يقودان إنبي.. ومصطفى فتحي وعبد القادر في هجوم سموحة 51 دقيقة | الدوري المصري
أثلتيك: باريس قد يتخلى عن 10 لاعبين من أجل ميسي 53 دقيقة | ميركاتو
"على بايرن ضم ريبري إن لم يشتروا جناحا" ساعة | مصر
خبر في الجول – جلسة جديدة.. 48 ساعة حاسمة في انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
مباراتان حاسمتان للتأهل للكونفدرالية.. بيراميدز وسموحة والاتحاد يترقبون ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد
قد ينال إعجابك