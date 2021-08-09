"على بايرن ضم ريبري إن لم يشتروا جناحا"

يؤمن لوثر ماتيوس لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق أن النادي البافاري عليه التوقيع مع لاعبه السابق فرانك ريبري خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ماتيوس لشبكة "سكاي سبورتس" في فرعها الألماني اليوم الإثنين: "إن لم يستطع بايرن إيجاد جناحا سأفكر في إمكانية جلب فرانك ريبري بعقد لموسم واحد".

وواصل "بالطبع ريبري لن يكون قادرا على لعب مباراتين أسبوعيا لمدة 90 دقيقة، لكنه مازال لائقا وسيكون لاعبا إيجابيا في غرفة خلع الملابس".

وشدد "إن كان ريبري لعب 29 مباراة في الدوري الإيطالي فبإمكانه لعب دورا جيدا في الدوري الألماني".

اللاعب صاحب الـ38 عاما لعب الموسم الماضي مع فيورنتينا الإيطالي بعدما انضم إليه قادما من بايرن في صفقة انتقال حر لمدة موسم.

وشارك ريبري مع فيورنتينا في 51 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 10.