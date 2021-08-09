مباراتان حاسمتان للتأهل للكونفدرالية.. بيراميدز وسموحة والاتحاد يترقبون

بعد خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برفضه تأهل نهائي وصيف كأس الموسم الماضي، طلائع الجيش للكونفدرالية، وموافقته على تأهل ثالث ورابع الدوري للبطولة، مع تأهل الأهلي والزمالك أول وثاني الدوري، لدوري الأبطال، اكتسبت مباراتي اليوم وغدا في الدوري طابعا جديدا.

فبنهاية مباراة الاتحاد السكندري والزمالك غدا في الدوري، سيرسل اتحاد الكرة أسماء الـ 4 أندية المشاركين قاريا في الموسم المقبل، وهم الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، والمصري في الكونفدرالية، مع رابع الدوري غدا.

الموقف الحالي في الدوري

المصري في المركز الثالث بـ 46 نقطة من 29 مباراة، سيظل في ذلك المركز مهما حدث في مباراتي إنبي وسموحة، والاتحاد السكندري ضد الزمالك.

وبالتالي، ضمن أبناء بورسعيد اللعب في الكونفدرالية.

بيراميدز، صاحب المركز الرابع حاليا بـ 43 نقطة من 29 مباراة، لا يملك سوى الانتظار، وتمني عدم فوز سموحة على إنبي، أو الاتحاد السكندري على الزمالك، ليظل رابعا بنهاية المباراتين ويعلن تأهله للكونفدرالية الموسم المقبل.

سموحة صاحب المركز السادس بـ 40 نقطة من 28 مباراة، لا يملك سوى أن يفوز على إنبي ويتخطى بيراميدز في جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة، التي يتفوق فيها الفريق السكندري.

وبعد أن يحقق سموحة الفوز على إنبي، إن حدث، عليه أن ينتظر عدم فوز الاتحاد السكندري على الزمالك.

عدم فوز سموحة على إنبي اليوم، ينهي آماله في التأهل للكونفدرالية.

أما الاتحاد السكندري، فيحتاج للفوز على الزمالك ليصل رصيده إلى 44 نقطة من 29 مباراة، حيث يملك 41 نقطة حاليا، فقط ليتأهل للكونفدرالية.

أي نتيجة غير فوز الاتحاد السكندري، ستجعله لن يتأهل للكونفدرالية.

إذا، اختصارا، يحتاج بيراميدز عدم فوز سموحة، أو الاتحاد السكندري، للتأهل للكونفدرالية.

يحتاج الاتحاد السكندري فقط الفوز على الزمالك ليتأهل للكونفدرالية.

يحتاج سموحة للفوز على إنبي، وعدم فوز الاتحاد السكندري على الزمالك للتأهل للكونفدرالية.