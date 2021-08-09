في الجول يكشف.. ماذا تقول لوائح كاف واتحاد الكرة لتحديد المشاركين في دوري الأبطال والكونفدرالية

يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم أزمة بسبب الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم المقبل، ليس فقط بسبب موعد القرعة.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إجراء قرعة الدور التمهيدي، لدوري الأبطال والكونفدرالية، يوم الجمعة المقبل، 13 أغسطس قبل نهاية الدوري المصري بـ6 جولات.

فماذا تقول لائحة كاف؟

تنص لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن ترسل الاتحادات الأهلية التي نجحت في إتمام مسابقة الدوري أسماء الأندية المشاركة في البطولتين وفقا للعدد المحدد لكل اتحاد.

أما الاتحادات التي لم تنه مسابقة الدوري ولكنها وضعت معايير لتحديد بطل المسابقة وشكل الترتيب، فترسل للاتحاد الإفريقي أسماء الفرق المشاركة وفقا للترتيب المعلن.

فيما تشارك نفس الفرق التي شاركت في النسخة السابقة من البطولتين، من الاتحادات التي ألغت الموسم دون إعلان بطل أو تحديد الترتيب.

وأخيرا الاتحادات التي لم تنجح في إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد لإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولتين، وفي هذه الحالة يختار الاتحاد المحلي واحد من الثلاث طرق السابقة لتحديد المشاركين.

وهذه نفس حالة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث لن ننجح في استكمال الدوري المصري قبل موعد قرعة البطولتين يوم 13 أغسطس.

ولكن ماذا تنص لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم؟

تشير لائحة الموسم الجاري من الدوري المصري المنشورة على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى "في حالة تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إرسال أسماء الأندية بعد انتهاء بطولة الدوري وقبل انتهاء كأس مصر يتم إرسال أصحاب المراكز الأولى في بطولة الدوري وفقا لما يراه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

ولا تنطبق هذه القاعدة على الموقف الحالي، بسبب عدم انتهاء موسم 2020-2021 من الدوري ومن الكأس حتى الآن.

وتنص القاعدة الثانية على "في حالة تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إرسال أسماء الأندية قبل انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز، مع عدم حسم المقاعد المؤهلة لبطولات الأندية الإفريقية، يتم اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه في التاريخ المحدد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفي حالة عدم تساوي الفرق في عدد المباريات التي خاضها كل فريق في المسابقة يتم الاحتكام إلى مبدأ الجدارة الرياضية".

وبناء على ما تنصه لائحة اتحاد الكرة، ففي حال اعتماد الترتيب الحالي للمشاركات القارية، يشارك الأهلي والزمالك صاحبا المركزين الأول والثاني في دوري الأبطال.

ويشارك المصري وبيراميدز صاحبا المركزين الثالث والرابع في كأس الكونفدرالية.

لكن نتائج مباريات اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء قد تغير الموقف تماما، حيث يلعب سموحة ضد إنبي اليوم وفي حال الفوز يصعد للمركز الرابع بدلا من بيراميدز، والاتحاد ضد الزمالك غدا وفي حال فوز الاتحاد يخطف المركز الرابع من بيراميدز وسموحة.