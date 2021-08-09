السماح لـ 30 ألف متفرج بحضور مباراة برشلونة الأولى بدون ميسي

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

تيفو جمهور برشلونة لليونيل ميسي

سمحت السلطات الإسبانية بحضور 30 ألف متفرج في ملعب كامب نو معقل برشلونة في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد.

وتقام المباراة الأولى للبلوجرانا بالدوري الأسباني في كامب نو ضد ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل.

ولكن بسبب قيود الحد من انتشار فيروس كورونا لن تحضر السعة الكاملة للملعب.

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وحددت السلطات الصحية حدًا للحضور بنسبة 30٪، وهو ما يعادل 29803 متفرجا.

إنها المباراة الأولى منذ 17 شهرا التي يُسمح فيها للجماهير بدخول كامب نو، وإن كان ذلك بأعداد محدودة.

وبالمصادفة فإن المباراة الأخيرة التي حضرها جماهير الفريق الكتالوني كانت أيضًا ضد ريال سوسيداد في 7 مارس 2020.

المباراة ستكون الرسمية الأولى للفريق بدون نجمه ليونيل ميسي الذي رحل عن الفريق رسميا لأسباب مالية.

برشلونة كامب نو
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