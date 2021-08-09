هل يفعلها بايرن ميونيخ؟ المدير الرياضي يؤكد اهتمام النادي بضم هالاند

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 16:22

كتب : أحمد أباظة

هالاند بوروسيا دورتموند

شدد حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني على اهتمام إدارة ناديه بإمكانية التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

جاء ذلك في حديثه مع قناة "سبورت 1" الألمانية، حيث أبدى اعتقاده أن بايرن سيبدو مثل الهواة إذا لم يكن يفكر في إمكانية التعاقد مع هالاند.

وقال مدير بايرن الرياضي ولاعبه السابق في تصريحاته:"إنه لاعب كبير، و فتى عظيم أيضاً. ولكن بالنظر إلى هناك، هو لاعب في صفوف دورتموند. 60 هدفا في 60 مباراة، يجب أن ننظر إليه في هذه الحالة، وإلا سنبدو تماما مثل الهواة".

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وبحسب "سكاي ألمانيا" فإن مهمة البافاري ستكون صعبة للغاية في منافسة الأندية الأخرى المهتمة بضم المهاجم ذاته من الناحية المادية، حيث رفض دورتموند عرضاً كبيراً من تشيلسي، كان يتضمن التخلي عن تامي أبراهام أو كالوم هودسون أودوي فوق قيمة الصفقة.

محاولة تشيلسي باءت بفشل ذريع إزاء تمسك دورتموند بالحفاظ على نجمه البالغ من العمر 21 عاماً، ليتجه إلى إنتر ميلان الإيطالي، حيث بات على بعد ساعات من إتمام صفقة التعاقد مع مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

وتوصل تشيلسي لاتفاق مع إنتر بعد مفاوضات وعروض مرفوضة، لتصل قيمة الصفقة إلى 97.5 مليون جنيه استرليني بحسب التقارير الصحفية، أي 115 مليون يورو.

يذكر أن هالاند سجل 41 هدفا بقميص دورتموند في الموسم الماضي، كما بدأ موسمه الجديد على نفس المنوال، بتسجيل ثلاثية قادت فريقه للفوز 3-0 على فيهين فايسبادن في كأس ألمانيا.

هالاند بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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