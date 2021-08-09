ذا أثليتك: بعد فشله في ضم تشاكا.. مورينيو يسعى للتعاقد مع لاعب جديد من أرسنال

كشفت تقارير صحفية عن رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي في الحصول على خدمات الفرنسي ألكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال الإنجليزي.

يأتي ذلك بعد فشل الصفقة المتوقعة بين الناديين، بانتقال لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا من لندن إلى العاصمة الإيطالية، بعد مفاوضات مطولة طوال الصيف.

وبحسب "ذا أتلتيك" فإن لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني السابق بات في طريقه للتوقيع على عقد جديد مع الجانرز، وذلك بعد انهيار عملية انتقاله إلى روما.

في الإطار ذاته، قالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن ذئاب العاصمة يستعدون لخوض مفاوضات أخرى مع أرسنال، ولكن هذه المرة بشأن لاكازيت، كواحد من أبرز الخيارات المرشحة لتعويض المهاجم البوسني إدين دجيكو.

ومن المنتظر أن ينتقل دجيكو إلى صفوف إنتر ميلان تعويضاً لرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي بات قريباً من تشيلسي الإنجليزي في صفقة قياسية تقارب قيمتها 100 مليون جنيه استرليني.

وينتهي عقد لاكازيت مع أرسنال الصيف القادم، ولا يلوح التجديد في الآفاق حتى الآن مما قد يعجل بخروجه في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث لا يزال بنفس العقد الذي وقعه في 2017 حين انضم من ليون الفرنسي.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً سجل 65 هدفاً في 170 مباراة بقميص الفريق اللندني، وكان هداف الجانرز في الموسم الماضي بـ17 هدفاً.