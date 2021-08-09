تقرير: التاريخ يعيد نفسه.. إنتر يجد بديل لوكاكو في يونايتد‎‎

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 16:00

كتب : أحمد أباظة

روميلو لوكاكو - إنتر

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك استعدادا لرحيل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

وباتت صفقة انتقال لوكاكو أو بالأحرى عودته إلى تشيلسي الإنجليزي مرة أخرى مسألة وقت، حيث يجري الكشف الطبي في الوقت الحالي تمهيدا لإتمام الصفقة المقدرة قيمتها بـ97.5 مليون جنيه استرليني.

وكانت المصادر الإعلامية في إيطاليا حصرت المرشحين في دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا ودوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، ولكن صحيفة ميرور الإنجليزية كشفت عن اسم جديد انضم لقائمة المرشحين، وبالصدفة من نفس جهة استقدام لوكاكو قبل عامين.

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الاسم الجديد هو مارسيال الذي لم يسجل سوى 4 أهداف في الموسم الماضي من البريميرليج، والذي شهد إصابته بصورة متكررة، في تراجع واضح عن سجله بالموسم الذي سبقه، حيث سجل 17 هدفاً.

هذا التراجع فتح الباب أمام الشكوك بشأن مستقبله مع الشياطين الحمر، خصوصا مع أداء الأورجوياني إدينسون كافاني في النصف الثاني من الموسم، ومع الوضع في الاعتبار أن ميسون جرينوود بات مرشحاً للتحول إلى مركز المهاجم عوضاً عن لعبه كجناح أيمن، وذلك بعد التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويطمح إنتر في التعاقد مع مارسيال على سبيل الإعارة، وهو ما قد يوافق عليه مانشستر يونايتد بإضافة شرط إلزامية الشراء في نهاية الموسم، بمبلغ رجحت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أنه سيكون نفس قيمة استقدامه من موناكو عام 2015، أي 50 مليون جنيه استرليني.

ويملك مانشستر يونايتد وإنتر ميلان علاقة عمل مميزة، حيث انتقل روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وأشلي يونج من الفريق الإنجليزي إلى الإيطالي على مر الأعوام القليلة الأخيرة.

هذا الجانب تحديداً سيسهل مهمة إنتر الذي يمر بأزمة مالية حادة، هي سر تخليه عن لوكاكو في المقام الأول بعد أن كان ينوي الاكتفاء ببيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان.

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