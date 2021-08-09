مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بسبب اللائحة.. استقرينا على اسم الناديين المشاركين في الكونفدرالية

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 15:59

كتب : أحمد الخولي

أوستين أموتو مع المصري أمام طلائع الجيش

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، عن الاستقرار على إرسال اسمي المصري وطلائع الجيش، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وقال مصدر باتحاد الكرة قال لـ FilGoal.com "مجبرون على إرسال الأسماء قبل انتهاء مهلة كاف يوم 13 أغسطس".

وأضاف "هناك لائحة موجودة تجعلنا نرسل أسماء الأندية بناء على الوضع القائم في تاريخ إرسال أسماء الأندية المقرر من قبل كاف".

أخبار متعلقة
بيراميدز يعلن موقف 4 مصابين بعد مواجهة طلائع الجيش بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان وعيسى أمام طلائع الجيش قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. وعودة جلال وعادل ضد طلائع الجيش

وأتم "وعلى أساس ذلك، هناك استقرار على إرسال اسمي المصري وطلائع الجيش للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل".

ويحتل المصري المركز الثالث في الوقت الحالي في الدوري، بـ 46 نقطة من 29 مباراة، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بـ 43 نقطة من نفس عدد المباريات.

أما طلائع الجيش، فهو وصيف الأهلي بطل كأس مصر، الذي سيشارك مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

الدوري المصري طلائع الجيش المصري الكونفدرالية في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ذا أثليتك: بعد فشله في ضم تشاكا.. مورينيو يسعى للتعاقد مع لاعب جديد من أرسنال 8 دقيقة | ميركاتو
تقرير: التاريخ يعيد نفسه.. إنتر يجد بديل لوكاكو في يونايتد‎‎ 15 دقيقة | ميركاتو
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بسبب اللائحة.. استقرينا على اسم الناديين المشاركين في الكونفدرالية 15 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: دجيكو يقترب من إنتر 16 دقيقة | ميركاتو
أميان لـ في الجول: نتوقع تسجيل بادجي 15 هدفا.. والأهلي تعامل باحترافية معنا 18 دقيقة | الدوري الفرنسي
خبر في الجول – كاف يستقر على إجراء قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية 13 أغسطس 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسيماني: أرغب في التعاقد مع بيرسي تاو.. إنه يشبه ميسي 36 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: رحيل ميسي سيكلف برشلونة 137 مليون يورو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد
قد ينال إعجابك