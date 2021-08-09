مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بسبب اللائحة.. استقرينا على اسم الناديين المشاركين في الكونفدرالية

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، عن الاستقرار على إرسال اسمي المصري وطلائع الجيش، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وقال مصدر باتحاد الكرة قال لـ FilGoal.com "مجبرون على إرسال الأسماء قبل انتهاء مهلة كاف يوم 13 أغسطس".

وأضاف "هناك لائحة موجودة تجعلنا نرسل أسماء الأندية بناء على الوضع القائم في تاريخ إرسال أسماء الأندية المقرر من قبل كاف".

وأتم "وعلى أساس ذلك، هناك استقرار على إرسال اسمي المصري وطلائع الجيش للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل".

ويحتل المصري المركز الثالث في الوقت الحالي في الدوري، بـ 46 نقطة من 29 مباراة، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بـ 43 نقطة من نفس عدد المباريات.

أما طلائع الجيش، فهو وصيف الأهلي بطل كأس مصر، الذي سيشارك مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.