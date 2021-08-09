أميان لـ في الجول: نتوقع تسجيل بادجي 15 هدفا.. والأهلي تعامل باحترافية معنا

يتوقع جون ويليامز المدير الرياضي لفريق أميان الفرنسي تسجيل السنغالي أليو بادجي المعار من الأهلي 15 هدفا في الدوري.

أليو بادجي النادي : أميان الأهلي

وأعلن نادي أميان الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية يوم الأربعاء الماضي ضم بادجي مهاجم الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

وقال ويليامز لـFilGoal.com: "نعرف بادجي من فترة لعبه في السويد، ونراقبه من وقتها".

وتابع "المفاوضات مع الأهلي كانت ودية وعادلة لكل الأطراف".

ثم أضاف "الأهلي كان محترفا في مفاوضاته معنا، تحدثت مع مسؤولين يتمتعون بالاحترافية الكبيرة".

وواصل مشيدا بلاعبه الجديد "بادجي سيمنحنا قوة أكبر في خط هجومنا".

وأتم "نعتقد أنه قادر على تسجيل 15 هدفا في الدوري".

يذكر أن بادجي بدأ أولى خطواته الاحترافية مع نادي دجورجاردن السويدي في يناير 2017، حيث لعب في البداية مع فريق الشباب تحت 21 عاما وسجل 12 هدفا في 16 مباراة، وشارك مع الفريق الأول في 54 مباراة وسجل 15 هدفا لينتقل إلى رابيد فيينا في 2019.

وانضم المهاجم البالغ عمره 23 عاما إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو.

قبل أن يعيره الأهلي لأنقرة جوتشو التركي في يناير الماضي لمدة نصف موسم.

ويمتد عقد بادجي مع الأهلي إلى 2024.

شارك مع الفريق في 25 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

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