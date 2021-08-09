أميان لـ في الجول: نتوقع تسجيل بادجي 15 هدفا.. والأهلي تعامل باحترافية معنا

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 15:57

كتب : أمير عبد الحليم

أليو بادجي - الأهلي - أسوان

يتوقع جون ويليامز المدير الرياضي لفريق أميان الفرنسي تسجيل السنغالي أليو بادجي المعار من الأهلي 15 هدفا في الدوري.

أليو بادجي

النادي : أميان

الأهلي

وأعلن نادي أميان الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية يوم الأربعاء الماضي ضم بادجي مهاجم الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

وقال ويليامز لـFilGoal.com: "نعرف بادجي من فترة لعبه في السويد، ونراقبه من وقتها".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – كاف يستقر على إجراء قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية 13 أغسطس موسيماني: أرغب في التعاقد مع بيرسي تاو.. إنه يشبه ميسي الزمالك يعلن رفضه لما نشرته مجلة النادي ويسحب النسخ الورقية مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول جديد تسليم أسماء الأندية المشاركة قاريا وموقف مصر الحالي

وتابع "المفاوضات مع الأهلي كانت ودية وعادلة لكل الأطراف".

ثم أضاف "الأهلي كان محترفا في مفاوضاته معنا، تحدثت مع مسؤولين يتمتعون بالاحترافية الكبيرة".

وواصل مشيدا بلاعبه الجديد "بادجي سيمنحنا قوة أكبر في خط هجومنا".

وأتم "نعتقد أنه قادر على تسجيل 15 هدفا في الدوري".

يذكر أن بادجي بدأ أولى خطواته الاحترافية مع نادي دجورجاردن السويدي في يناير 2017، حيث لعب في البداية مع فريق الشباب تحت 21 عاما وسجل 12 هدفا في 16 مباراة، وشارك مع الفريق الأول في 54 مباراة وسجل 15 هدفا لينتقل إلى رابيد فيينا في 2019.

وانضم المهاجم البالغ عمره 23 عاما إلى الأهلي في يناير 2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو.

قبل أن يعيره الأهلي لأنقرة جوتشو التركي في يناير الماضي لمدة نصف موسم.

ويمتد عقد بادجي مع الأهلي إلى 2024.

شارك مع الفريق في 25 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

الأهلي بادجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي - محمود متولي يشارك في التدريبات الجماعية 3 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: رونالدو يراقب الأوضاع في باريس.. وفكرة اللعب جوار ميسي مستحيلة 15 دقيقة | الدوري الفرنسي
مؤتمر جريليش: لم أستطع رفض سيتي.. سألعب مع دي بروين وأفضل مدرب في العالم 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد رحيل ميسي.. كيف سيصبح تشكيل برشلونة في الموسم الجديد 41 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - إنبي (0) - (0) سموحة.. هجمات متبادلة 42 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل في الدوري – إيبوكا وبيتر يقودان إنبي.. ومصطفى فتحي وعبد القادر في هجوم سموحة ساعة | الدوري المصري
أثلتيك: باريس قد يتخلى عن 10 لاعبين من أجل ميسي ساعة | ميركاتو
"على بايرن ضم ريبري إن لم يشتروا جناحا" ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد
قد ينال إعجابك