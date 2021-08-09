سبورت: رحيل ميسي سيكلف برشلونة 137 مليون يورو

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن إمكانية خسارة برشلونة 137 مليون يورو بعد رحيل ليونيل ميسي عن الفريق.

رحيل ميسي قد يكلف برشلونة 137 مليون يورو من العلامة التجارية، وفقا لشركة براند فاينانس للاستشارات، مما يعني انخفاض بنسبة 11% عن القيمة الحالية البالغة حوالي 1226 مليون يورو.

خسارة الـ 137 مليون تأتي بشكل أساسي من انخفاض الدخل التجاري لبرشلونة، والذي سينخفض 77 مليون يورو من مبيعات القمصان، بينما ستنخفض 43 مليون يورو من منتجات البيع الأخرى.

المكان الثالث الذي سيخسر منه برشلونة، سيكون من دخل يوم المباراة والذي سينخفض بقدر 17 مليون يورو.

وفقا لتقرير (براند فاينانس فوتبول) برشلونة هي ثاني أغلى علامة تجارية لنادي كرة قدم في العالم، ولا يتفوق عليها سوى ريال مدريد والتي تساوي 1276 مليون يورو.

تريزيا دي ليموس المدير التنفيذي لشركة براند فاينانس إسبانيا يقول: "وجود ميسي لبرشلونة سمح للنادي بجذب المشجعين والمشتركين، واللاعبين، والمدربين، والصفقات التجارية، والفوز بالبطولات، رحيله يمكن أن يكلف النادي كثيرا ويسبب انخفاضا مؤلما في قيمة العلامة التجارية".

ميسي هو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2003 وهو بعمر الـ16 عاما.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ويعد ميسي هو الهدف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.

وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.