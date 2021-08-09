الزمالك يعلن رفضه لما نشرته مجلة النادي ويسحب النسخ الورقية

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، يعلن فيه رفضه لما نشرته مجلة النادي.

وقال بيان نادي الزمالك: "يؤكد نادي الزمالك على التزامه الدائم وغير المشروط بقيم التسامح والروح الرياضية واحترام الغير".

وأوضح "وأنه مهما بلغ التحفظ أو الرفض لسياسات أو أفعال بعض الأشخاص أو الهيئات فإنه يجب بقاء التعبير عن ذلك بالطرق التي تتفق وتلك المبادئ الثابتة وتحفظ كرامة الجميع، حتى يبقى النادي هو من يعلن ويطبق مبادئه السامية".

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وأردف "في هذا السياق، يعرب النادي بغير مواربة وبكل وضوح عن رفضه التام لما تم نشره بمجلة النادي من محتوى اعتبر مسيئا للآخرين ويكرر التأكيد على احترامه وتقديره لكل من تمت الإشارة إليهم في هذا المحتوى، ولكافة الأطراف في الساحة الرياضية".

وأتم "وعلى ذلك، فقد صدرت تعليمات واضحة برفع هذا المحتوى من النسخة الإلكترونية وكل المنصات الرسمية للنادي وإيقاف توزيع النسخ الورقية. كما سيتم مناقشة الأمر وإضافته إلى جدول أعمال الاجتماع الدوري المقرر انعقاده اليوم للجنة المكلفة بإدارة النادي لتقرير ما يلزم".

الزمالك حسين لبيب مجلة الزمالك
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