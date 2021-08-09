لوكاكو يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لـ تشيلسي

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 14:49

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر - فيورنتينا

خضع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر للكشف الطبي يوم الإثنين تمهيدا للانضمام إلى تشيلسي.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

تشيلسي

بعد مفاوضات استمرت أياما يبدو تشيلسي قريبا من إعادة لاعبه السابق روميلو لوكاكو بعدما وصل لاتفاق مع إنتر ميلان وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية لقطات للقاطرة البشرية وهو يخرج من المستشفى التي خضع فيها للجزء الأول من الكشف الطبي.

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ويخطط ممثلو لوكاكو الآن مع تشيلسي لتحديد موعد الرحلة التي سيسافر خلالها إلى لندن هذا الأسبوع.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب البلجيكي البالغ عمره 28 عاما سينتقل لبطل أوروبا مقابل 115 مليون يورو.

وأضافت أن الاتفاق شبه نهائي بين الناديين وتتبقى تفاصيل صغيرة على إعلان الصفقة.

وكتبت سكاي أن الصفقة لن تتضمن لاعبا آخر ينتقل في المقابل من تشيلسي إلى إنتر ميلان.

بعد تألقه في الملاعب الإيطالية وتتويجه بالدوري مع فريق نيراتزوري، وفي ظل أزمة مالية يعيشها الأخير، أراد تشيلسي إعادة المهاجم لوكاكو.

ظهر لوكاكو مع أندرلخت ليظفر به تشيلسي في 2011، أعاره الأخير إلى وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون.

وفي 2014 ضمه إيفرتون بشكل نهائي من تشيلسي، وبعد 3 أعوام وبأكثر من ضعف ثمنه انتقل إلى مانشستر يونايتد.

وبعد موسمين مع فريق الشياطين الحمر انتقل إلى إنتر في 2019 مقابل 74 مليون يورو.

روميلو لوكاكو تشيلسي إنتر
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