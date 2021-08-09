مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول جديد تسليم أسماء الأندية المشاركة قاريا وموقف مصر الحالي

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 14:35

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن آخر تاريخ تسليم الاتحادات المحلية، لأسماء الأندية المشاركة قاريا، هو يوم الجمعة المقبل، 13 أغسطس.

ولكن المصدر أوضح أن هناك اتجاهات لتأجيل هذه المهلة، حتى يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حتى الآن، الميعاد الأخير للاتحادات المحلية لتسليم أسماء الأندية المشاركة في بطولتي الأندية هو يوم 13 أغسطس".

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وكشف "نستهدف الآن مد تلك المهلة إلى يوم 15 أغسطس، وهو يوم قرعة الأدوار التمهيدية للبطولتين، لأن حتى الآن أقل من 40 اتحادا فقط هي من أرسلت أسماء الأندية المشاركة".

وشدد "نستهدف أن ترسل كل الاتحادات، أسماء الأندية المشاركة في البطولتين، قبل يوم 15 أغسطس".

وأتم "حتى الآن الاتحاد المصري لم يرسل لنا أسماء الأندية المشاركة قاريا للموسم المقبل".

وشارك الأهلي والزمالك الموسم الماضي في دوري الأبطال، فيما شارك بيراميدز والمقاولون العرب في الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يشكل إرسال الاتحاد المصري، لاسمي الناديين المشاركين في الكونفدرالية، مشكلة، حيث يتنافس عدد من الفرق على المركزين الثالث والرابع مثل المصري وبيراميدز والاتحاد السكندري وسموحة.

فيما حل طلائع الجيش وصيفا لكأس مصر أمام الأهلي بطل المسابقة، ما يؤهله للعب البطولة أيضا.

كاف الاتحاد المصري لكرة القدم في الدوري
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