بيراميدز يعلن موقف 4 مصابين بعد مواجهة طلائع الجيش

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن موقف المصابين بالفريق خلال مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل 1-1 على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الدوري الممتاز.

أوضح الطبيب أن عبد الله بكري مدافع الفريق تعرض لإصابة قوية من خلال التحام في الرأس وتم تغييره، وعقب المباراة توجه بإحدى المستشفيات وأجرى بعض الفحوصات الطبية والأشعة التي أثبتت سلامته، وعدم إصابته بارتجاج في المخ أو نزيف، وغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه.

شدد المنيري على أن محمد حمدي الظهير الأيسر تعرض لإصابة قوية في الرأس من التحام داخل منطقة الجزاء، وتم خياطة الجرح أثناء المباراة وأكمل اللقاء لنهايته.

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المنيري أضاف بأن المهاجم محمود وادي مهاجم الفريق أصيب في العضلة الخلفية خلال المباراة وتم تغييره على أن يجري أشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة العلاج.

وعن الحارس شريف إكرامي أكد المنيري أن الحارس تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية وخرج مستبدلا من اللقاء وسيخضع خلال ساعات هو الآخر لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة العلاج.

خطف طلائع الجيش تعادلا ثمينا من بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 للدوري المصري.

وتعادل بيراميدز للمرة السادسة تحت قيادة المدير الفني تاكيس جونياس في الدوري المصري هذا الموسم، مقابل مباراة واحدة حقق فيها الفوز.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 45 في المركز الرابع، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 37 في المركز الثامن

بيراميدز طلائع الجيش في الدوري
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