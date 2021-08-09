الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 13:42

كتب : FilGoal

أحمد أبو الفتوح وحسين الشحات - الأهلي والزمالك

أعلن نادي الزمالك يوم الإثنين إيقاف مدافعه أحمد أبو الفتوح بقرار من المدير الفني.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وأفاد الزمالك عبر موقعه الرسمي: "قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إيقاف أحمد أبو الفتوح لحين التحقيق معه".

وأوضح البيان سبب الإيقاف "لتركه معسكر الفريق بدون إذن بعد مباراة غزل المحلة".

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فتوح جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل لمحمد عبد الشافي في الدقيقة 81 من المباراة التي انتصر فيها الزمالك على غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

يذكر أن فتوح شارك مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 التي ودع الفريق منافساتها من ربع النهائي على يد البرازيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري المصري.

الزمالك يتصارع مع الأهلي على قمة الدوري المصري مع تبقى 6 مباريات لكل منهما.

الأهلي يملك 64 نقطة مثل الزمالك لكنه يتصدر بفارق الأهداف.

أحمد فتوح الزمالك
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