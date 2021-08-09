كانال بلس: سان جيرمان يعلن انضمام ميسي اليوم.. ومحاولات للإبقاء على مبابي‎‎

زعمت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيعلن اليوم تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، وذلك تمهيدا لتقديمه غدا.

وبحسب قناة "كانال بلس" الفرنسية، فإن الاتفاق الذي تم بالفعل سيتم الكشف عنه اليوم، استعدادا لتقديم ميسي أمام "برج إيفل" الشهير، والذي تناقلت العديد من المصادر أن باريس سان جيرمان قام بحجزه لحدث هام في العاشر من أغسطس.

ويقدر راتب ميسي في عقده الجديد مع نادي العاصمة الفرنسية بـ40 مليون يورو سنويا، حيث سيجتمع مع صديقه البرازيلي نيمار للمرة الأولى منذ رحيل الأخير عن برشلونة في صيف 2017، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بـ222 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي.

في الإطار ذاته كشفت قناة "جول" الإسبانية عن محاولات باريس سان جيرمان للقيام بعملية في غاية الصعوبة بالنظر لارتفاع فاتورة رواتبه وقواعد اللعب المالي النظيف، وهي الحفاظ على نجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى جانب ميسي ونيمار.

وكان نيمار قد جدد عقده حتى عام 2025، وقام بتخفيض راتبه السنوي من 36 مليون يورو إلى 30 مليون يورو، ولكن في المقابل تم وضع مكافآت عدة في العقد، أبرزها وأكبرها مكافأة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويواصل باريس سان جيرمان الاقتراب من هذا الحلم، حيث خسر نهائي 2020 على يد بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف، فيما غادر نصف نهائي 2021 على يد مانشستر سيتي الإنجليزي وصيف المسابقة في نهايتها، بخسارة النهائي أمام تشيلسي بهدف نظيف أيضا.

ويأتي مبابي في المرتبة الثالثة بقائمة رواتب باريس سان جيرمان التي سيتصدرها ميسي ويليه نيمار، وذلك بـ19 مليون يورو سنويا.

ويدخل عقد مبابي عامه الأخير وسط أنباء متضاربة عن رفضه للتجديد وتمسكه بالانتقال إلى ريال مدريد، ولكن بحسب القناة الإسبانية، فإن باريس يعكف منذ يومين على دراسة وضعه المادي لإيجاد طريقة تحافظ على مبابي بجوار ميسي ونيمار.

وكان برشلونة قد أعلن في بيان رسمي عن عدم إمكانية تجديد عقد ليونيل ميسي بسبب العوائق المادية في الليجا، قبل أن يخرج النجم الأرجنتيني في مؤتمر صحفي وداعي ويؤكد رواية النادي، وذلك بعد أن كان الطرفان يملكان اتفاقا جاهزا للتوقيع.

تحولت الدفة مباشرة إلى باريس سان جيرمان، حيث تفيد أغلب المصادر الإعلامية ان الاتفاق الجديد قد تم بالفعل وأنها مسألة وقت قبل أن نرى أسطورة البلوجرانا بقميصه الأزرق الجديد في حديقة الأمراء.

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