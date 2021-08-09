مدرب صلاح السابق يتولى تدريب منتخب سويسرا

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 12:58

كتب : مهاب نبيل

شيردان شاكيري - سويسرا وإسبانيا - يورو 2020

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم يوم الإثنين تعاقده مع مورات ياكين ليتولى قيادة منتخب سويسرا.

كان الاتحاد السويسري قد أعلن قبل أسبوعين رحيل مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش لتدريب بوردو الفرنسي.

ياكين البالغ من العمر 46 عاما وقع على عقد يربطه بالمنتخب السويسري حتى 2022.

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التحدي الأكبر أمام مدرب منتخب سويسرا الجديد سيكون تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي تُستأنف الشهر المقبل.

وتولى ذو الأصول التركية تدريب عدة فرق سويسرية بالإضافة إلى سبارتاك موسكو.

ياكين كان مدربا لمحمد صلاح ومحمد النني أثناء فترة لعبهما مع فريق بازل السويسري في الفترة من 2012 حتى 2014.

يذكر أن ياكين ارتدى قميص منتخب سويسرا لمدة 10 سنوات في الفترة من 1994 إلى 2004 وشارك في 49 مباراة دولية.

سويسرا مورات ياكين محمد صلاح بازل محمد النني
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