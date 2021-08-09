أجويرو يغيب عن برشلونة 10 أسابيع

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لمدة 10 أسابيع بسبب الإصابة.

وكان برشلونة قد أعلن عن إصابة أجويرو في عضلة السمانة اليمنى قبل ساعات من مباراة يوفنتوس في كأس خوان جامبر الودية ليغيب عن المواجهة التي انتصر فيها الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بعد إعلان برشلونة لمدة الإصابة، فإن أجويرو لن يكون قادرا على لعب مباراته الأولى مع الفريق الكتالوني قبل نصف شهر نوفمبر المقبل.

أجويرو كان قد انضم لبرشلونة في الصيف الحالي في صفقة انتقال حر قادما من صفوف مانشستر سيتي.

اللاعب صاحب الـ 33 عاما كان قد شارك الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 20 مباراة فقط بسبب معاناته من الإصابات، وتمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصناعة هدف واحد في جميع المسابقات.

وسيفتتح برشلونة موسمه الجديد بمواجهة ريال سوسيداد يوم 15 أغسطس على ملعب كامب نو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.