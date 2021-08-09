أليجري: نريد أن نبدأ الدوري الإيطالي بقوة

طالب ماسيميليانو أليجري المدير الفني الجديد ليوفنتوس فريقه بانطلاقة قوية في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعد مباراة برشلونة الودية، سنخوض مباراة أخرى ضد أتالانتا على ملعب أليانز لإنهاء التحضيرات للموسم الجديد".

وأضاف "يجب أن نكون مستعدين يوم الأحد 22 أغسطس لملاقاة أودينيزي على ملعبه حيث نريد أن نبدأ مشوار البطولة بقوة".

وعن لقاء البلوجرانا على كأس خوان جامبر، أوضح "قدم الفريق مباراة جيدة أمام برشلونة، خاصة في الشوط الأول".

وأكمل "مازلنا بحاجة إلى العمل للوصول إلى أفضل حالة لنا، لكن هذه المباراة ساعدتنا على لعب المزيد من الوقت".

وتابع "واجهنا فريقًا متفوقًا علينا من ناحية الاستعدادات، ولعبوا عدد أكبر من المباريات الودية".

وأتم "أنا راضٍ بشكل عام عن الأداء لأننا نجحنا في التسديد على المرمى عدة مرات، مما أظهر خطورتنا".