سبورت: بيانيتش وافق على الإعارة ليوفنتوس مع تخفيض راتبه

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن يوفنتوس أصبح قريبا من حسم صفقة ميراليم بيانيتش من برشلونة على سبيل الإعارة.

ميراليم بيانيتش النادي : برشلونة برشلونة

وقالت سبورت أن يوفنتوس قد اتفق مع إدارة برشلونة على استعادة اللاعب البوسني على سبيل الإعارة لمدة موسم قابل للزيادة لموسم آخر.

ووفقا لسبورت فإن بيانيتش قد وافق على تحفيض راتبه بنسبة 20% من أجل الانضمام ليوفنتوس الذي سيدفع راتبه الموسم المقبل.

وتأتي محاولات برشلونة للتخلص من بيانتش وبعض اللاعبين الآخرين من أجل خفض نسبة الرواتب في الفريق للنجاح في تسجيل الصفقات الجديدة التي لا يستطيع أن يسجلها النادي حتى الآن بسبب تعديه للحد الأقصى للأجور.

بيانيتش كان قد تعرض لصافرات استهجان يوم الأحد خلال مباراة برشلونة مع يوفنتوس في كأس خوان جامبر الودية والتي انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف دون مقابل.

صافرات الاستهجان كانت ضد بيانيتش وبعض اللاعبين الآخرين الين رفضوا تخفيض رواتبهم مع برشلونة، والذي رأت الجماهير أنهم السبب الرئيسي في رحيل ليونيل ميسي عن الفريق، لعجز الإدارة عن تمديد تعاقده.

بيانيتش انضم لبرشلونة بداية الموسم الماضي قادما من يوفنتوس في صفقة تبادلية بين الفريقان، انضم فيها بيانيتش لبرشلونة وأرتور ميلو ليوفنتوس.

وشارك بيانيتش الموسم الماضي مع برشلونة في 30 مباراة في جميع البطولات ولم يتمكن من صنع أو تسجيل أي أهداف.