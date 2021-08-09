عمر كمال: نلعب مباريات كؤوس لنهاية الدوري.. وهذه حقيقة اتصالات الزمالك وبيراميدز

شدد عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي المصري على التزامه تجاه الفريق مع انتهاء تعاقده بنهاية الموسم مشيرا إلى أن التركيز الآن يجب أن يكون على الفوز بكل المباريات للصعود للكونفدرالية.

عمر كمال النادي : المصري المصري

وفاز المصري على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عمر كمال عبد الواحد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "حققنا انتصارا هاما أمام المقاولون العرب، الفترة القادمة يجب أن تفوز في كل المباريات. اتحاد الكرة قرر مشاركة طلائع الجيش في الكونفدرالية وبالتالي لن يصعد من الدوري إلا صاحب المركز الثالث، كل المباريات ستكون بمثابة الكؤوس لا يمكن أن تلعب لأجل النقطة الواحدة".

عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك ورفضه التجديد للنادي البورسعيدي 🔥🔥#جمهور_التالتة #ONTime_Sports pic.twitter.com/GL5ZJMrHw6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 8, 2021

وأضاف"عقدي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، عقدنا جلسة لنتفق والأمر شبه محسوم. لا توجد أي أزمة بالنسبة لي ولا للإدارة، بنهاية الموسم ستتضح كل الأمور. نحتاج للتركيز في كل مباراة حتى نهاية الموسم لنصل إلى الكونفدرالية، إنها مسألة وقت".

وتابع "يوجد عروض من بعض الأندية لضمي ولكن أترك كل شيء لوالدي ووكيل أعمالي، هناك اتصالات كثيرة منها الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ولكن لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي، من يريد ضمي يتحدث مع وكيلي أو والدي. منتظر حسم الأمور مع المصري وإذا توصلنا لاتفاق سأستمر هنا".

المصري صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة يلتقي مع بيراميدز المتواجد في المركز الرابع برصيد 43 نقطة يوم 12 أغسطس.

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