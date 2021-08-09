أومتيتي يرد على صافرات استهجان جماهير برشلونة

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 10:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

صامويل أومتيتي - برشلونة

رد أومتيتي بشكل غامض على صافرات استهجان جماهير برشلونة ضده في مباراة كأس "خوان جامبر" أمام يوفنتوس.

وفاز برشلونة على يوفنتوس في بطولة خوان جامبر الودية بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتعرض أومتيتي لصافرات الاستهجان بعد لمسه للكرة، بجانب بعض اللاعبين الآخرين مثل، كوتينيو، وجريزمان، وبيانيتش، وسيرجي روبيرتو.

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وكتب أومتيتي عبر حسابه على إنستجرام بعد المباراة: "بعض الأوقات من الأفضل أن لا تقول أي شيء، وتترك الصمت يهتم بالأشياء"، وهو ما يبدو رسالة للرد على جماهير برشلونة التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده.

وتحدث بيكيه عن تعرض بعض اللاعبين للصافرات قائلا: "أنا اتفهم أن الناس يعبرون عن أنفسهم، لكنني أقول لهم أننا جميع نجدف معا، دعهم يساعدون الفريق، نحن في عصر جديد نحتاج فيه الجماهير أكثر من أي وقت مضى، الصافرات لن تساعد مهما كانت درجة شعورهم بالإحباط".

صافرات الاستهجان التي تعرض لها بعض اللاعبين كانت بسبب التقارير التي قالت بأنهم رفضوا حفض رواتبهم وهو ما أدى لرحيل ليونيل ميسي عن الفريق وعجز الإدارة عن تمديد تعاقده.

وبالأخص صامويل أومتيتي والذي يمتلك واحد من أعلى الرواتب في النادي، والذي يرفض تقليصه، كما يرفض الرحيل عن النادي والانضمام لنادي آخر.

أومتيتي شارك الموسم الماضي في 16 مباراة فقط مع برشلونة في جميع المسابقات ولم يقدم المستوى المطلوب، لذلك ترى الإدارة أنه يجب على اللاعب أن يرحل على الأقل لتوفير راتبه الكبير من أجل التمكن من تسجيل اللاعبين الجدد مع الأزمة التي يعاني منها النادي.

ويبدأ برشلونة موسمه الجديد يوم 15 أغسطس بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب كامب نو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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