فريال أشرف: كنت أتدرب مع الأولاد لتحسين مستواي

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 01:05

كتب : FilGoal

فريال أشرف تتوج بذهبية الكاراتيه في طوكيو 2020

كشفت فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 عن تدربها مع الأولاد من أجل رفع مستواها.

وقالت فريال في مداخلة عبر زووم على القناة الأولى: "كنت أتدرب مع الأولاد بسبب سرعتهم وقوتهم، لأنني عندما أقف أمامهم في التدريب، هم من يأخذوني لمنطقتهم ومستواهم، أنا من أستفيد منهم أكثر".

وتابعت "أود أن أتوجه بالشكر لكل أصدقائي الذين ساعدوني في التدريبات وكانوا دائما خلفي ويدعمونني، وشكري لهم أقل ما أستطيع أن أقدم لهم، وأقول لهم أن يستعدوا من أجل العودة للتدريبات".

أخبار متعلقة
الرئيس السيسي: سنطلق أسماء أبنائنا وعلى رأسهم فريال على عدد من المحاور.. ومازلنا في بداية الطريق فريال أشرف: أتمنى تراجع اللجنة الأولمبية عن قرار استبعاد الكاراتيه من الأولمبياد فريال أشرف بعد التتويج بالذهب: أقل شيء أستطيع تقديمه لمصر.. وهذا شرف لي

وكانت فريال أشرف قد حصلت على ذهبية كاراتيه كوميتيه بوزن 61 كجم، بعد فوزها في المباراة النهائية على الأذربيجانية إرينا زارتسكا بنتيجة 2-0.

والميدالية هي الذهبية الأولى لمصر في الألعاب الأولمبية منذ تتويج كرم جابر في المصارعة الرومانية في أثينا 2004.

فريال أشرف طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
فريال أشرف: كنت أتدرب مع الأولاد لتحسين مستواي ساعة | طوكيو 2020
الرئيس السيسي: سنطلق أسماء أبنائنا وعلى رأسهم فريال على عدد من المحاور.. ومازلنا في بداية الطريق ساعة | طوكيو 2020
الظهور الأول دون ميسي.. برشلونة يفوز على يوفنتوس بثلاثية ويحقق كأس جوان جامبر 2 ساعة | أوروبا
ناصر منسي: هناك اتصالات من الزمالك مع وكيلي 2 ساعة | الدوري المصري
ليل يفتتح الدوري الفرنسي بتعادل ممتع مع ميتز.. ومارسيليا يعود من بعيد ويهزم مونبيلييه 3 ساعة | الدوري الفرنسي
رئيس لجنة الحكام يعلق على هدف الأهلي الملغي ضد كليوباترا.. و"لا للحكام الأجانب" 3 ساعة | الدوري المصري
استعادة ذاكرة الانتصارات.. المصري يفوز على المقاولون بثلاثية ويحتفظ بمركزه داخل المربع الذهبي 3 ساعة | مصر
التعادل السادس مع جونياس.. رأسية منسي في الوقت القاتل تحرم بيراميدز من الفوز على الطلائع 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد
قد ينال إعجابك