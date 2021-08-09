فريال أشرف: كنت أتدرب مع الأولاد لتحسين مستواي

كشفت فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 عن تدربها مع الأولاد من أجل رفع مستواها.

وقالت فريال في مداخلة عبر زووم على القناة الأولى: "كنت أتدرب مع الأولاد بسبب سرعتهم وقوتهم، لأنني عندما أقف أمامهم في التدريب، هم من يأخذوني لمنطقتهم ومستواهم، أنا من أستفيد منهم أكثر".

وتابعت "أود أن أتوجه بالشكر لكل أصدقائي الذين ساعدوني في التدريبات وكانوا دائما خلفي ويدعمونني، وشكري لهم أقل ما أستطيع أن أقدم لهم، وأقول لهم أن يستعدوا من أجل العودة للتدريبات".

وكانت فريال أشرف قد حصلت على ذهبية كاراتيه كوميتيه بوزن 61 كجم، بعد فوزها في المباراة النهائية على الأذربيجانية إرينا زارتسكا بنتيجة 2-0.

والميدالية هي الذهبية الأولى لمصر في الألعاب الأولمبية منذ تتويج كرم جابر في المصارعة الرومانية في أثينا 2004.

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