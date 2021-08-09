الرئيس السيسي: سنطلق أسماء أبنائنا وعلى رأسهم فريال على عدد من المحاور.. ومازلنا في بداية الطريق

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 00:44

كتب : FilGoal

عبد الفتاح السيسي

كشف السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أنه وجه بوضع أسماء فريال أشرف وأبطال مصر الأولمبيين، على عدد من المحاور والكباري التي يتم افتتاحها في الفترة الحالية.

وكذلك، تحدث الرئيس عن مجهودات الدولة، في دعم الرياضة، في الفترة الحالية والمقبلة.

وقال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، في وقت استضافة عائلة فريال أشرف حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو في الكاراتيه، ووجود فريال عبر تقنية زووم: "أشكر فريال وعائلتها، باسمي وباسم كل المصريين، لقد أدخلتم علينا السعادة والفرحة، ليس لي أنا فقط ولكن لكل المصريين".

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ووجه الرئيس السيسي حديثه لفريال قائلا: "أتمنى أن تسمحي لنا بأن نحجج والدتك ووالدك وأنت أيضا. رفعتي اسم مصر وألف مبروك لك".

وأردف "اليوم كنا نبحث تحديات الفترة المقبلة، فقلت إن علينا وضع أسماء أولادنا على رأسهم فريال على اسم أحد المحاور والكباري الكثيرة التي نفتتحها حاليا. لعبة الكاراتيه من الألعاب المحببة لي ولعبتها منذ عام 1970".

وشدد "خلال الفترة الماضية بذلنا جهدا؟ هل كان كافيا؟ لا أتصور ذلك. كنا نعد منشآت رياضية أولمبية، ومع افتتاح العاصمة الجديدة سنفتتح المدينة الأولمبية الجديدة التي تضم كل الألعاب على المستوى الأولمبي".

وأتم "هل ما يتم افتتاحه من منشآت يحقق لنا المطلب؟ أقول إننا مازلنا في بداية الطريق. ليس فقط الدولة التي من الممكن أن تهتم، بل الأسرة أيضا. أرى أسرة فريال تحيا معها مشوارها منذ البداية. الأمر منظومة كاملة مع البطل والإعلام".

وحققت مصر 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو، ميدالية ذهبية لفريال أشرف في الكاراتيه، وفضية لأحمد الجندي في الخماسي الحديث، و4 برونزيات لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وهداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

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