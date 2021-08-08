ليل يفتتح الدوري الفرنسي بتعادل ممتع مع ميتز.. ومارسيليا يعود من بعيد ويهزم مونبيلييه

افتتح ليل بطل الدوري الفرنسي الموسم الجديد من المسابقة بتعادل مثير وممتع مع مضيفه ميتز، بثلاثة أهداف لكل فريق.

تقدم ليل في الدقيقة 23 عن طريق سفين بوتمان، وتعادل ميتز في الدقيقة 31 بهدف سجله فابيان سينتونزي.

وضاعف ميتز النتيجة في الدقيقة 41 بالهدف الثاني الذي سجله ماثيو أدول.

ثم أضاف سينتونزي هدفه الثاني والثالث لميتز في الدقيقة 52. ليقترب أصحاب الأرض من حسم المباراة.

لكن حامل لقب الدوري الفرنسي كان له رأيا آخر.

وسجل جوناثان إيكوني الهدف الثاني لفريق ليل في الدقيقة 81.

وجاء هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 97 عن طريق المهاجم المخضرم بوراك يلماز.

لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 3-3.

مارسيليا × مونبيلييه

في مباراة أخرى قلب مارسيليا الطاولة على مضيفه مونبيلييه ليفوز عليه بثلاثية بعدما تأخر بهدفين.

تقدم مونبيلييه في الدقيقة 31 عن طريق لوان بيريز، ثم أضاف جايتان لابورد الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وانفجر مارسيليا في وجه مونبيلييه وسجل 3 أهداف متتالية عن طريق جينكيز أوندر في الدقيقة 68.

ثم سجل النجم المخضرم ديميتري باييه هدفين في الدقيقتين 75 و80 على التوالي.

ليمنح مارسيليا فوزا مثيرا على مونبيلييه في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.