ليل يفتتح الدوري الفرنسي بتعادل ممتع مع ميتز.. ومارسيليا يعود من بعيد ويهزم مونبيلييه

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 23:39

كتب : FilGoal

مرسيليا - مونبيلييه

افتتح ليل بطل الدوري الفرنسي الموسم الجديد من المسابقة بتعادل مثير وممتع مع مضيفه ميتز، بثلاثة أهداف لكل فريق.

تقدم ليل في الدقيقة 23 عن طريق سفين بوتمان، وتعادل ميتز في الدقيقة 31 بهدف سجله فابيان سينتونزي.

وضاعف ميتز النتيجة في الدقيقة 41 بالهدف الثاني الذي سجله ماثيو أدول.

أخبار متعلقة
سكاي: نيوكاسل وافق على ضم ويلوك من أرسنال بـ 25 مليون إسترليني رفع نسبة الحضور الجماهيري في السعودية بوسكيتس: شكرا ميسي على جلب برشلونة إلى قمة كل شيء .. وكومان للجماهير: سنمنحكم البهجة

ثم أضاف سينتونزي هدفه الثاني والثالث لميتز في الدقيقة 52. ليقترب أصحاب الأرض من حسم المباراة.

لكن حامل لقب الدوري الفرنسي كان له رأيا آخر.

وسجل جوناثان إيكوني الهدف الثاني لفريق ليل في الدقيقة 81.

وجاء هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 97 عن طريق المهاجم المخضرم بوراك يلماز.

لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 3-3.

مارسيليا × مونبيلييه

في مباراة أخرى قلب مارسيليا الطاولة على مضيفه مونبيلييه ليفوز عليه بثلاثية بعدما تأخر بهدفين.

تقدم مونبيلييه في الدقيقة 31 عن طريق لوان بيريز، ثم أضاف جايتان لابورد الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وانفجر مارسيليا في وجه مونبيلييه وسجل 3 أهداف متتالية عن طريق جينكيز أوندر في الدقيقة 68.

ثم سجل النجم المخضرم ديميتري باييه هدفين في الدقيقتين 75 و80 على التوالي.

ليمنح مارسيليا فوزا مثيرا على مونبيلييه في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ليل مرسيليا الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فريال أشرف: كنت أتدرب مع الأولاد لتحسين مستواي 17 دقيقة | طوكيو 2020
الرئيس السيسي: سنطلق أسماء أبنائنا وعلى رأسهم فريال على عدد من المحاور.. ومازلنا في بداية الطريق 38 دقيقة | طوكيو 2020
الظهور الأول دون ميسي.. برشلونة يفوز على يوفنتوس بثلاثية ويحقق كأس جوان جامبر ساعة | أوروبا
ناصر منسي: هناك اتصالات من الزمالك مع وكيلي ساعة | الدوري المصري
ليل يفتتح الدوري الفرنسي بتعادل ممتع مع ميتز.. ومارسيليا يعود من بعيد ويهزم مونبيلييه ساعة | الدوري الفرنسي
رئيس لجنة الحكام يعلق على هدف الأهلي الملغي ضد كليوباترا.. و"لا للحكام الأجانب" ساعة | الدوري المصري
استعادة ذاكرة الانتصارات.. المصري يفوز على المقاولون بثلاثية ويحتفظ بمركزه داخل المربع الذهبي 2 ساعة | مصر
التعادل السادس مع جونياس.. رأسية منسي في الوقت القاتل تحرم بيراميدز من الفوز على الطلائع 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد
قد ينال إعجابك