رئيس لجنة الحكام يعلق على هدف الأهلي الملغي ضد كليوباترا.. و"لا للحكام الأجانب"

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 23:34

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - طرد عامر عامر

كان يتمنى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري، أن يكمل مخرج مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، إعادة لقطة الهدف الملغي للأهلي الذي سجله محمود عبد المنعم "كهربا"، بشكل أوضح.

وقال أحمد عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبة الهدف الملغي للأهلي أمس والتي ألغيت بداع لمس أفشة للكرة باليد، كنت أتمنى من المخرج أن يعيد الكرة لنهايتها للجمهور حتى تظهر كاملة".

وشدد "لا أعتقد أن الصورة التي ظهرت في التلفزيون هي التي قرر على أساسها أمين عمر إلغاء الهدف".

وأكد "مادام استدعى الـ VAR أمين عمر، فلقد استدعاه في وجود لقطة تستدعي اتخاذ قرار".

وأتم أحمد "غير مسموح أن تطلب الأندية حكام أجانب".

واستعاد الأهلي صدارة الدوري المصري بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ23 للمسابقة.

وتصدر الأهلي الدوري بأفضلية المواجهات المباشرة على منافسه الزمالك، وبالتساوي بينهما في عدد النقاط وذلك بعدما فاز الزمالك على غزل المحلة بثلاثية دون رد.

الأهلي سيراميكا كليوباترا في الدوري
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