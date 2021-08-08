رفع نسبة الحضور الجماهيري في السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية في بيان رسمي عن رفع الطاقة الإستيعابية لحضور الجماهير في الملاعب السعودية لموسم 2021/2022.

وجاء بيان الوزارة كالآتي:

"تعلن وزارة الرياضة بأنه وبناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا فقد تقرر رفع الطاقة الإستيعابية للحضزر الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021/2022 بنسبة لا تزيد عن 60% من سعة المدرجات بدلا من 40%"

"وأجرت الوزارة عددا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة مقتصرا على الجماهير الرياضية(فوق 12 عاما) والذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة وفقا لما يظهر للمشجع في تطبيق (توكلنا)".

"كما تود الوزارة التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجرائات الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات وأثناء الدخول والخروج وغيرها من التعيلمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق لك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، ولك حفاظا على سلامة الجميع".

ومن المقرر أن يبدأ الموسم السعودي الجديد يوم 11 أغسطس المقبل بمباراة الفيحاء واتحاد جدة.