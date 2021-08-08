بوسكيتس: شكرا ميسي على جلب برشلونة إلى قمة كل شيء .. وكومان للجماهير: سنمنحكم البهجة

عبر سيرجيو بوسكيتس لاعب فريق برشلونة الإسباني عن شكره الكبير لقائد الفريق السابق ليونيل ميسي، متمنيا له الأفضل فيما هو قادم.

سيرخيو بوسكيتس النادي : برشلونة برشلونة

وقال بوسكيتس قائد برشلونة الأول حاليا بعد رحيل ميسي أثناء الكلمة الإفتتاحية قبل مباراة الفريق أمام يوفنتوس الإيطالي على كأس خوان جامبر:"شكرا لك يا ليو على جلب برشلونة إلى قمة كل شيء وكونك الأفضل في العالم، سنفتقدك كثيرا نتمنى لك التوفيق".

وأضاف "أنه لمن دواع فخري أن أكون قائد برشلونة الأول، وهذه مسؤولية كبيرة جدا".

وشدد "لقد كان لدي أمثلة رائعة في القيادة مثل بويول، تشافي، ليو، سأكون على قدر المُهمة".

ووجه رساله إلى جماهير البارسا التي حضرت اللقاء في ملعب يوهان كرويف قائلا: "موسم جديد يبدأ بحماس كبير، الآن نحن بحاجة إليكم أكثر من أي وقت مضى".

ومن جانبه قال رونالد كومان المدير الفني للبارسا: " على الرغم من وداع ميسي، نحن متحمسون للغاية للموسم الجديد مع الفريق والتعاقدات التي قمنا بها، جاء الشباب إلى الفريق الأول، الذين هم مستقبل هذا النادي العظيم".

وأضاف "كان من الصعب علينا اللعب عام كامل بدون الجماهير، تسعدنا رؤيتكم مرة أخرى في الملاعب".

واختتم حديثه "نحن مقتنعون بأننا سنمنحكم الكثير من البهجة هذا الموسم".

ويلاقي برشلونة الإسباني يوفنتوس الإيطالي على ملعب يوهان كرويف ضمن مباراة كأس خوان جامبر، استعدادا للموسم الجديد.

وتأتي تلك المباراة بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن خلاله انتهاء مسيرته مع برشلونة والرحيل عن النادي على الرغم من رغبته في الاستمرار، ولكن لوائح الليجا لاحت دون تحقيق ذلك الأمر.