تعادل مثير بين أسوان والإنتاج يشعل صراع البقاء.. ونقطة من الجونة تبقي البنك الأهلي بعيدا عن الخطر

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 20:53

كتب : FilGoal

فريق أسوان

اشتعل صراع البقاء في جدول الدوري المصري بتعادل مثير بين أسوان والإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من المسابقة.

وتعادل الإنتاج الحربي مع أسوان بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

ورفع الإنتاج رصيده إلى النقطة 20 ويستمر في المركز الأخير بجدول الترتيب.

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بينما وصل أسوان إلى النقطة 26 في المركز الـ16 بفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ15.

تقدم الإنتاج في الدقيقة 36 عن طريق المهاجم المتألق مصطفى البدري، ثم تعادل أسوان في الدقيقة 45 بهدف رائع سجله أشرف مجدي بعد مراوغة لحارس المرمى والدفاع.

وسجل عمرو الحلواني الهدف الثاني لأسوان في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

قبل أن يسجل مامادو نياس هدف تعادل الإنتاج في الدقيقة 79. لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وكاد أسوان أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، لكن عمرو الحلواني أهدرها وتصدى لها أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي.

الجونة × البنك الأهلي

وعاد البنك الأهلي من الجونة بنقطة ثمينة أمام الفريق الساحلي بعدما تعادل معه بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها.

تقدم الجونة في الدقيقة 47 بهدف سجله عمر السعيد، قبل أن يتعادل البديل كريم بامبو للبنك الأهلي في الدقيقة 72.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 28 في المركز الـ15، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط وفريق أسوان.

بينما وصل الجونة إلى النقطة 37 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

الجونة البنك الأهلي الإنتاج الحربي الدوري المصري
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