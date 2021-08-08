مدرب الإسماعيلي: الأهلي في ضغط كبير.. وسنستغل ذلك لصالحنا

شدد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى على أن مباراة فريقه أمام النادي الأهلي ستكون تنافسية وغاية فى الصعوبة.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "الأهلي سيقع تحت ضغط كبير نظرا لتنافسه مع الزمالك على بطوله الدورى، ونحن نتطلع لاستغلال ذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساهم فى إسعاد جماهيرنا".

وأضاف "نلعب على الفوز وإحراز الثلاث نقاط التي تقوي موقفنا في جدول الترتيب، ولأن تلك المباريات الكبيرة، يكون اللاعبون فى أفضل حالاتهم، من أجل تقديم المتعة والإثارة".

وتابع "الأهلي بالنسبة لنا كتاب مفتوح، سنركز على إغلاق مفاتيح اللعب لديه واستغلال نقاط الضعف".

وأوضح "تعادلنا فى الجولة الماضية أمام بيراميدز الذى يضم أفضل لاعبين فى الدورى وبعشرة لاعبين، وذلك أمر إيجابى وساهم فى رفع الحالة المعنوية للاعبين".

وعن أبرز ذكرياته حينما كان لاعبا أمام الأهلى قال إبراهيم :"المباراة التى أتذكرها عندما كنت لاعبا فى المصرى ونجحنا فى إقصاء الاهلى بركلات الترجيح والتتويج بالكأس عام 98".

واستطرد "المباراة الثانية كانت بقميص الدراويش وكان يلعب بجانبى إيهاب جلال وقدمنا أفضل مبارياتنا وأضعنا العديد من الأهداف التى كانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحنا لكننا للأسف خسرنا بهدف سجله محمد عبد الجليل".

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ 11 برصيد 33 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وسيلاقي الدراويش النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.