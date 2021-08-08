مباشر في الدوري - المصري (3) - (1) المقاولون العرب.. عمر كمال ينهي المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الجولة 29 من الدوري، بين المصري والمقاولون العرب.

ويحل المصري في المركز الثالث بـ 43 نقطة، بينما يأتي المقاولون في المركز الـ 14 بـ 29 نقطة.

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ق84: عمر كمال عبد الواحد يضيف الثالث بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق61: أحمد رفعت يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة.

ق47: صاروخ من عمر كمال عبد الواحد يتصدى له أبو السعود.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36: محمد حمدي زكي يتعادل للمقاولون بعد اختراق من جبنة وعرضية من إينستروزا قابلها حمدي زكي في المرمى.

ق32: هدف لعمر كمال عبد الواحد ملغي بداع التسلل

ق22: أحمد رفعت يهدر ركلة الجزاء، لكنها ترتد لجريندو الذي يسجل.

ق20: بعد اللجوء لـ VAR، ركلة جزاء للمصري بعد تدخل أبو السعود على جريندو.

ق12: هدف ملغي للمصري بداع التسلل على حجاج عويس، بعد ارتباك في دفاع المقاولون وتمريرة من جريندو لعويس الذي يودعها المرمى ولكنه كان متسللا.

ق4: عرضية رفعت يقابلها جريندو بتسديدة يتصدى لها أبو السعود.

انطلاق المباراة