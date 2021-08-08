انتهت في الدوري - الجيش (1)-(1) بيراميدز

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 20:46

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طلائع الجيش وبيراميدز ضمن الجولة 29 من الدوري.

ويدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الثامن بـ 37 نقطة، أما بيراميدز ففي المركز الرابع بـ 42 نقطة.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 86: جوووول ناصر منسي والتعادل

ق 52: إبراهيم عادل يهدر الهدف الثاني بعد اختراق لدفاع الطلائع

خروج إكرامي وأحمد توفيق ونزول مهدي سليمان وعبد الله بكري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد

ق 18: خروج محمود وادي ونزول جون أنطوي

ق 17: ركلة جزاء للجيش بعد تدخل قوي من أحمد سامي على عمرو جمال

ق 2: جوووول الهدف الأول لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة سهلة لم يحاول محمد بسام التصدي لها

انطلاق المباراة

في الدوري بيراميدز طلائع الجيش
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