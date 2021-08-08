بيل يهدر ركلة جزاء في تعادل ريال مدريد وميلان السلبي

أهدر جاريث بيل لاعب ريال مدريد، ضربة جزاء، أمام ميلان، في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل 0-0.

وتواجه الفريقان في النمسا أمام 30 ألف متفرج، في مباراة بدأها ميلان بقوة بتسديدة من ثيو هيرنانديز ضربت عارضة ثيبو كورتوا.

وتصدى ميك ماينان، حارس مرمى ميلان الجديد لتسديدتين من ديفيد ألابا وجاريث بيل، قبل أن يحصل بيل على ضربة جزاء بعد تدخل دافيدي كالابريا، ولكن الويلزي سددها في يد ماينان.

وفي الشوط الثاني، سدد لوكا مودريتش كرة لريال مدريد في القائم، فيما تصدى حارس ريال مدريد البديل أندري لونين لتسديدة من براهيم دياز، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ويفتتح ريال مدريد موسمه بمواجهة آلافيس يوم السبت المقبل، فيما يواجه ميلان سامبدوريا يوم 23 أغسطس.