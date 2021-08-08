التشكيل – أحمد رفعت يعود للمصري..ومحمد حمدي زكي يقود هجوم المقاولون

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 20:32

كتب : عبد الرحمن فوزي

المصري والمقاولون العرب

عاد أحمد رفعت لتشكيل المصري لمواجهة المقاولون العرب، بعد فترة من الغياب بسبب التجنيد.

ويلتقي المصري مع المقاولون العرب في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

الحارس: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسي – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوي

الوسط : حجاج عويس – فريد شوقي

الهجوم: أحمد رفعت – عبداللطيف جريندو – محمد عنتر

أمامهم: عمر كمال عبدالواحد

بينما جاء تشكيل المقاولون كالآتي:

الحارس: محموج أبو السعود

الدفاع: باسم علي – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامي

الوسط – محمد رزق – أحمد الشيمي – عبدالرحمن خالد – لويس إدوارد – عمر فتحي

الهجوم: محمد حمدي زكي

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة.

الدوري المصري الممتاز المصري المقاولون العرب
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