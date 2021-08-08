كلوب: سعيد بالتشكيل الذي أمتلكه..وإصابة روبرتسون تبدو مؤلمة في اللحظة الأولى

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 20:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تطورات الإصابة التي تعرض لها أندي روبيرتسون لاعب الفريق أثناء مباراته الودية أمام أتلتيك بلباو.

وتعادل ليفربول بلباو بهدف لكل فريق في مباراة ودية أقيمت على ملعب أنفيلد استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت المباراة خروج روبيرتسون للإصابة في الشوط الأول بعدما التوى كاحله.

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وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية بالتشكيل الذي أمتلكه، ربما هناك شيء يمكن أن يحدث قبل نهاية موسم الانتقالات".

واستمر "لدينا لاعب وسط جديد وهو هارفي إليوت، ولدينا لاعبين يمكنهم خطو خطوات كبيرة، نحن لسنا بعميان نرى ما يفعله الأخرون، ويجب علينا فقط أن نكون قادرين على هزيمتهم وسنحاول فعل ذلك".

وتابع "إليوت يتسطيع اللعب في أكثر من مركز، حاولنا رؤيته في مراكز أعمق بفترة الاستعداد ولقد خطى خطوات كبيرة، لو استمر على ذلك المستوى سيكون عالم كرة القدم متشوقا لذلك، يعجبني جدا أداؤه وتصرفاته".

وتحدث كلوب عن إصابة روبرتسون قائلا: "بلا شك كانت مؤلمة جدا في اللحظة الأولى، لا نعلم مدى قوتها حتى الآن".

وأضاف "حصل على الكرة ثم التوى كاحله لقد شاهدنا الصور، الألم قد استقر ولكن لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وأتم "سنجري المزيد من الفحوصات غدا وبعدها سنعرف أكثر عن الأمر".

وسيفتتح ليفربول موسمه بمواجهة نورويتش سيتي يوم 14 أغسطس على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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