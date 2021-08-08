الإسماعيلي ينفي طلبه لحكام أجانب لمواجهة الأهلي

نفى عماد سليمان المشرف على فريق الكرة بالإسماعيلي، طلب ناديه لحكام أجانب، في مباراة الأهلي.

ويواجه الإسماعيلي الأهلي يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الإسماعيلي تقدم بطلب لاستقدام حكام أجانب للمباراة.

وقال سليمان للموقع الرسمي لناديه: "لم يحدث وأن نطلب حكاما أجانب لمباراة الأهلي".

ويتواجه الفريقان ضمن مباريات الجولة 29.

ويتشارك الأهلي مع الزمالك في صدارة الجدول بـ 64 نقطة، لكن للأهلي الأفضلية بفضل التفوق في المواجهات المباشرة.

أما الإسماعيلي فيحل عاشرا بـ 36 نقطة.