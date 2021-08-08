سبورت: رحيل ميسي يتسبب في أول إستقاله في إدارة لابورتا

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 20:12

كتب : عمر خالد

خاومي لوبيس، عضو مجلس إدارة برشلونة

بعد ساعات قليلة من عقد ليونيل ميسي مؤتمرا صحفيا لتوديع نادي برشلونة، ظهرت أولى الاستقالات من داخل إدارة خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية إستقالة خاومي لوبيس، أحد أعضاء مجلس إدارة لابورتا، وعضو لجنة إسباي بارسا، والمتخصص باسترتيجيات الشراكة.

ونشرت الصحيفة خطاب لوبيس الموجه إلى لابورتا وقال فيه: "كان يمكن فعل الكثير من أجل بقاء ميسي وأنت ستدرج في التاريخ بصفتك الرئيس الذي سمح لميسي بالرحيل عن النادي".

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وأضاف "لقد خيبت أملي، اعتقدت أنك الوحيد القادر على مواجهة فلورنتينو بيريز، إنني أفتقر إلى المعلومات ولكن بالتأكيد يمكن عمل الكثير من أجل بقاء ميسي".

وأكد "كان ميسي إرثا مهما لنادي برشلونة، لنرى إن كان دوري السوبر الأوروبي سيرى النور أم لا".

واستطرد "باريس سان جيرمان يعزز فريقه، وسيذهب كليان مبابي لريال مدريد، ونحن تخلينا عن ميسي، وهذه خطة مثالية من فلورينتينو بيريز".

واختتم بيانه "أشكركم على الثقة في الانضمام إلى لجنة إسباي بارسا، وعلى الرغم من عدم وجود تعيين رسمي أو مسؤولية واضحة، أعتقد أنني قد ساهمت بأشياء إيجابية، لكني أشعر بأنني مضطر للاستقالة لأنني أريد أن أكون حرا في التعبير عن آرائي".

يذكر أن ليونيل ميسي أعلن في مؤتمر صحفي من ملعب كامب نو رحيله عن برشلونة، على الرغم من أنه كان يريد البقاء ولكن قوانين الليجا الإسبانية منعت ذلك الأمر من الحدوث، ليسدل الستار على 21 عاما قضاها ميسي بين أحضان البارسا.

ليونيل ميسي برشلونة باريس سان جيرمان
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