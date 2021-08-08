التشكيل - عمرو جمال يقود الجيش.. وإبراهيم عادل في هجوم بيراميدز

دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش بالقوة الضاربة الهجومية لفريقه في مواجهة بيراميدز.

ويلعب طلائع الجيش ضد بيراميدز في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

المرمى: محمد بسام.

الدفاع: علي الفيل – إسلام جمال – حسن مجدي – محمد ناصف.

الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي – مصطفى جمال.

الهجوم: أحمد سمير – عمرو جمال – ناصر منسي.

بينما جاء تشكيل بيراميدز الذي يعتمد عليه المدرب تاكيس جونياس كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق .

الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

الهجوم: محمود وادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - أحمد الشيخ - أسامة جلال - محمد الجباس.

ويغيب رمضان صبحي عن بيراميدز بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية وفضل الجهاز منحه راحة إضافية ليتم تأهيله بصورة جيدة استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 37 نقطة.