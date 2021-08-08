التشكيل - عمرو جمال يقود الجيش.. وإبراهيم عادل في هجوم بيراميدز

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش بالقوة الضاربة الهجومية لفريقه في مواجهة بيراميدز.

ويلعب طلائع الجيش ضد بيراميدز في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

أخبار متعلقة
بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل مع بلباو وديا ويخسر روبرتسون للإصابة الزمالك يهزم المجد وديا بهدفين.. وموقف رائع بسبب ضربة جزاء "غير صحيحة" الأهلي يبحث تكريم جيانا فاروق

المرمى: محمد بسام.

الدفاع: علي الفيل – إسلام جمال – حسن مجدي – محمد ناصف.

الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي – مصطفى جمال.

الهجوم: أحمد سمير – عمرو جمال – ناصر منسي.

بينما جاء تشكيل بيراميدز الذي يعتمد عليه المدرب تاكيس جونياس كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق .

الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

الهجوم: محمود وادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - أحمد الشيخ - أسامة جلال - محمد الجباس.

ويغيب رمضان صبحي عن بيراميدز بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية وفضل الجهاز منحه راحة إضافية ليتم تأهيله بصورة جيدة استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: سعيد بالتشكيل الذي أمتلكه..وإصابة روبرتسون تبدو مؤلمة في اللحظة الأولى 12 دقيقة | أوروبا
سبورت: رحيل ميسي يتسبب في أول إستقاله في إدارة لابورتا 19 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي ينفي طلبه لحكام أجانب لمواجهة الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - عمرو جمال يقود الجيش.. وإبراهيم عادل في هجوم بيراميدز 35 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: باريس قدم عرضا لـ ميسي لمدة عامين .. واللاعب يدرسه بعناية 57 دقيقة | أوروبا
بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل مع بلباو وديا ويخسر روبرتسون للإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: يجب أن نأخذ الإيجابيات من الهزيمة ساعة | أوروبا
الزمالك يهزم المجد وديا بهدفين.. وموقف رائع بسبب ضربة جزاء "غير صحيحة" ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد
قد ينال إعجابك