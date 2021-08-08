سكاي: باريس قدم عرضا لـ ميسي لمدة عامين .. واللاعب يدرسه بعناية

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 19:35

كتب : عمر خالد

وداع ميسي

ذكرت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، أن نادي باريس سان جيرمان قدم عرض رسميا لقائد برشلونة السابق ليونيل ميسي لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم الحالي.

وأوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن النادي الباريسي قدم لميسي عرضا رسميا لمدة موسمين لإرتداء قميص الفريق.

وأشارت سكاي إلى أن النجم الأرجنتيني يدرس العرض بعناية شديدة جدا من اجل اتخاذ القرار السليم الذي يخص تلك الصفقة.

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باريس سان جيرمان عرض على ميسي راتب سنوي يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني بعد الضرائب في الموسم الواحد وذلك حسب ما ذكرت الشبكة الإنجليزية.

وكانت تقارير عديدة في وقت سابق أشارت إلى أن ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لباريس سان جيرمان أجرى اتصالات مع ميسي، من أجل إقناع اللاعب للانضمام للفريق.

وعن عرض باريس سان جيرمان قال ميسي خلال مؤتمره الصحفي بملعب كامب نو: "أنا في الوقت الراهن لم أوافق على شئ مع أي شخص، هناك العديد من الاندية التي تهتم بضمي".

ويذكر أن ليونيل ميسي أكد خلال المؤتمر إنتهاء رحلته الحالية مع فريق برشلونة، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الاستمرار وعدم الرحيل عن الفريق ولكن قوانين الليجا الإسبانية منعت ذلك.

وعن عرض باريس سان جيرمان قال ميسي: "أنا في الوقت الراهن لم أوافق على شئ مع أي شخص، هناك العديد من الاندية التي تهتم بضمي".

ليونيل ميسي برشلونة باريس سان جيرمان
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