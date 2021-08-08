الزمالك يهزم المجد وديا بهدفين.. وموقف رائع بسبب ضربة جزاء "غير صحيحة"

فاز الزمالك على فريق المجد السكندري 2-0، في المباراة الودية التي أقامها الفريق بمعسكره ببرج العرب، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في الدوري.

وسجل حميد أحداد، والصاعد سيد عبد الله "نيمار"، هدفي الزمالك، في الشوط الأول من المباراة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل ضم..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع : أحمد زكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – سيد عبد الله "نيمار" – يوسف أسامة - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم : حميد أحداد

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، جاءت بداية المباراة هجومية من الأبيض وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار بعدما ارتدت من حارس المرمى.

وفي الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا رائعا من لاعبي الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفني وتحديدا محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق والذي أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محمد عواد وأحمد عيد وأحمد محمود وحمدي علاء ومحمد حسام بيسو وسيف جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل، بدلا من: محمد أبو جبل وحازم إمام وأحمد زكي ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وحميد أحداد وسيد نيمار.

وكثف الزمالك محاولاته لتعزيز التقدم في الشوط الثاني، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

ويتشارك الزمالك صدارة جدول الترتيب مع الأهلي برصيد 64 نقطة لكل منهما، لكن الأحمر يتصدر بفارق المواجهات المباشرة.