الزمالك يهزم المجد وديا بهدفين.. وموقف رائع بسبب ضربة جزاء "غير صحيحة"
الأحد، 08 أغسطس 2021 - 19:21
كتب : أحمد شوقي صلاح
فاز الزمالك على فريق المجد السكندري 2-0، في المباراة الودية التي أقامها الفريق بمعسكره ببرج العرب، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في الدوري.
وسجل حميد أحداد، والصاعد سيد عبد الله "نيمار"، هدفي الزمالك، في الشوط الأول من المباراة.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل ضم..
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع : أحمد زكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – سيد عبد الله "نيمار" – يوسف أسامة - يوسف إبراهيم "أوباما"
خط الهجوم : حميد أحداد
وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، جاءت بداية المباراة هجومية من الأبيض وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار بعدما ارتدت من حارس المرمى.
وفي الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا رائعا من لاعبي الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفني وتحديدا محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق والذي أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محمد عواد وأحمد عيد وأحمد محمود وحمدي علاء ومحمد حسام بيسو وسيف جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل، بدلا من: محمد أبو جبل وحازم إمام وأحمد زكي ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وحميد أحداد وسيد نيمار.
وكثف الزمالك محاولاته لتعزيز التقدم في الشوط الثاني، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.
ويتشارك الزمالك صدارة جدول الترتيب مع الأهلي برصيد 64 نقطة لكل منهما، لكن الأحمر يتصدر بفارق المواجهات المباشرة.