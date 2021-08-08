أرتيتا: يجب أن نأخذ الإيجابيات من الهزيمة

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على وجود إيجابيات من الهزيمة أمام توتنام في المباراة الودية.

وتعرض أرسنال للهزيمة أمام توتنام بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد.

وقال أرتيتا في تصريحات لموقع أرسنال الرسمي: "عندما تخسر أي مباراة وخصوصا أمامهم، يجب أن نأخذ الإيجابيات ونتعلم للمباراة المقبلة".

واستمر "حصلنا على بعض الإيجابيات، إذ أشركنا بعد اللاعبين الصغار الذين لعبو بشكل جيد، وأعقتد أن ذلك جيد من أجل استعداداتنا".

وتحدث أرتيتا عن مشاركة بين وايت لأول مرة قائلا: "لقد كان جيدا جدا، ولكن تلك كانت مباراة تدرب بعض اللاعبين قبلها لأربعة أو خمسة أيام فقط، لذلك مازلنا نشاهدهم ولم نرد أن نخاطر بأكثر من ذلك".

وتابع "من حيث الاستعدادات، فعلنا كل ما بوسعنا، مع كل الصعوبات التي واجهتنا في عالم الكوفيد، ولكنني أعتقد أننا تحسنا كفريق وعملنا على الكثير من الأشياء، في بعض المباريات وضعناهم في الأماكن التي نريدها ولكننا مازلنا نرتكب بعض الأخطاء".

وأضاف "من الرائع أن نبدأ الموسم بنتيجة إيجابية، سنلعب في مكان صعب وأمام فريق قوي كان أفراده يلعبون سويا لفترة طويلة، والمباراة الأولى دائما ما تكون صعبة وهم خصم جيدا جدا".

وسيفتتح أرسنال موسمه بمواجهة برينفتورد يوم 13 أغسطس في مباراة ستكون افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يفز أرسنال في أي مباراة في استعداداته للموسم الجديد، إذ خسر أمام هيبرنيان وتشيلسي وتوتنام، وتعادل في مباراة واحدة أمام رينجرز.