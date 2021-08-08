الأهلي يبحث تكريم جيانا فاروق

يبحث مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال اجتماعه المقرر له الثلاثاء المقبل، تكريم جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتيه والحاصلة على برونزية طوكيو.

وحصلت جيانا فاروق على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للأهلي، إن مجلس الإدارة لن يبخل على أبنائه المخلصين الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية.

وفي مقدمتهم جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وابنة النادي، وأن الخطيب يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا خاصة أنها بطلة أولمبية تستحق التكريم.

وحصدت مصر 6 ميداليات خلال أولمبياد طوكيو التي انتهت فاعلياتها اليوم، بواقع ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية.

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