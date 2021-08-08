تقارير: ميلان يسعى لتجديد عقد فرانك كيسي

الأحد، 08 أغسطس 2021 - 18:27

كتب : عمر خالد

فرانك كيسي - ميلان

ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي ميلان يسعى لتجديد عقد لاعبه الإيفواري فرانك كيسي.

فرانك كيسي

النادي : ميلان

ميلان

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كيسي طلب راتب سنوي يصل إلى 7 مليون يورو، ولكن إدارة الميلان على استعداد لدفع 6 مليون يورو فقط بالإضافة إلى مكافآت بعد التوقيع.

وأوضحت الصحيفة أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2022 ولكن الإدارة تسعى لتجديد التعاقد قبل نهاية العقد ويصبح اللاعب حرا.

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وانتقل كيسي لأول مرة إلى ميلان على سبيل الإعارة في يوليو 2017 ، لكنه انتقل في صفقة انتقال دائم من أتالانتا عام 2019.

وكان فرانك كيسي صاحب الـ 24 عاما أثبت دوره الكبير في منظومة وسط ميلان خاصة في الموسم الحالي.

ولعب اللاعب الإيفواري 184 مباراة منذ قدومه إلى الروسونيري، وسجل 30 هدفا، في جميع المسابقات التي شارك فيها.

فرانك كيسي ميلان الدوري الإيطالي
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