الرسالة الأخيرة من ميسي: كنت أتمنى الرحيل بشكل مختلف

أرسل ليونيل ميسي رسالة وداعية أخيرة لجماهير برشلونة، بعد إعلان رحيله عن الفريق.

وكان نادي برشلونة قد أعلن عن رحيل ميسي لعدم قدرتهم على تمديد تعاقده بسبب قواعد رابطة الدوري الإسباني وسقف الرواتب.

وكتب ميسي عبر حسابه على فيسبوك: "كنت أتمنى الرحيل بشكل مختلف، ولكن أعتقد أن الوداع لن يكون لطيفا أبدا".

واستمر "كنت سأحب أن استمر، فعلت كل شيء من اجل تحقيق ذلك الهدف، ولكن في النهاية لم أحصل عليه".

وتابع "لدي فقط كلمات الشكر لكل من شارك معي في النادي السنوات الماضية، ولكل جماهيرنا، الذين أعطوني حبهم وحاولت رد ذلك لهم".

وأتم "أنا أيضا أعطيت كل شيء لذلك القميص، أنا راحل ولكن ذلك ليس الوداع، سنلتقي في وقت آخر، هيا بارسا".

وكان ميسي قد عقد مؤتمرا وداعيا صباح اليوم لإعلانه الرحيل رسميا عن برشلونة، ولإلقاء كلمة توديعية أخيرة لجماهير الفريق وشرح أسباب الرحيل.

ولم يعلن ميسي عن النادي الذي سينضم إليه بعد معترفا بأن هناك تفاوض مع بعض الأندية ولكنه لم يقرر بعد.

ووفقا للتقارير الفرنسية فإن ميسي قد اقترب من الانضمام لباريس سان جيرمان، وسيسافر الليلة لفرنسا من أجل إتمام الصفقة، وإجراء الكشف الطبي.

ميسي هو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2003 وهو بعمر الـ16 عاما.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ويعد ميسي هو الهدف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.

وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.